В пропаже российского пловца на Босфоре появилась криминальная версия

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время массового заплыва через Босфорский пролив 24 августа, мог скрыться намеренно. Такую версию оценил криминалист Михаил Игнатов.

Как заявил эксперт в интервью "АиФ", оценивая вероятность намеренного бегства спортсмена, все зависит от мотивов — "зачем ему таким образом теряться, убегать, где-то прятаться". Игнатов предложил задуматься, не имелось ли у Свечникова неприятностей с законом или проблем с какими-то людьми.

Если у пловца действительно "была такая идея от кого-то спрятаться", выбор столь массового мероприятия вполне оправдан, отметил криминалист. При огромном количестве одновременно стартующих атлетов — около трех тысяч человек — нетрудно затеряться, возможностей скрыться незамеченным намного больше, чем, скажем, на открытом пространстве.

Тем временем старший на месте поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Евгений Слизовский призвал не рассчитывать на сигнал чипа, встроенного в браслет Свечникова — такие браслеты надели все пловцы незадолго до старта. Как пояснил волонтер в комментарии ТАСС, используемая технология не подразумевает подачи сигналов, которые может зафиксировать спутник. Это устройство никак не упрощает поиски людей, отметил Слизовский.

Источники заявили, что если следы Свечникова не удастся обнаружить в акватории Босфорского пролива между первым и вторым навесными мостами, где проводились соревнования, зону поисков расширят до Мраморного моря, с которым пролив соединяется на юго-западе.