Вооруженные силы России за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Об этом рассказало российское Министерство обороны в пятницу, 29 августа.

Как рассказало ведомство в своем Telegram-канале, подводя итоги последней семидневки, также ВС России за этот период уничтожили разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины и сбили самолет Су-27 противника.

Кроме того, с 23 по 29 августа российские бойцы нанесли семь групповых ударов, поразили склады хранения ракет "Сапсан", ракетный комплекс "Нептун", а также нефтебазу, поставляющую топливо ВСУ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "большой кусок территории захвачен" российскими военными. В частности, "Донбасс сейчас, как вы знаете, на 79% принадлежит и контролируется Россией". На Украине и в Европе, по мнению американского политика, "понимают, что это значит".

Тем временем российский министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр" ВС России. Он вручил государственные награды особо отличившимся бойцам, которые продемонстрировали мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО.