Вероятность повышения призывного возраста в России маловероятна до конца спецоперации. Об этом заявил в пятницу, 29 августа, депутат Государственной думы Олег Смолин.

По словам парламентария, которого цитирует URA.ru, в настоящее время поднять планку призывного возраста до 21 года представляется малореальным, хотя действительно возможность увеличения минимального призывного возраста ранее обсуждалась.

Смолин отметил, что "как только закончится СВО, к этому вопросу надо вернуться". Это важно для гармоничного развития молодежи и обеспечения национальных интересов.

Между тем в рядах украинской армии практически не осталось военнослужащих младше 45 лет. Взятый в плен военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Мелокост отмечал, что военкоматы уже "всех выбрали фактически", поэтому "молодежи нет" в рядах ВСУ.

Тем временем в Армении одобрили поправки в законодательство, касающиеся обязательной срочной службы в армии. В соответствии с этими коррективами армянские призывники смогут служить меньше положенных двух лет при внесении в бюджет государства определенной суммы.