Трамп решил не тратиться на картины украинских женщин

Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить иностранную помощь еще на пять миллиардов долларов.

Этот пакет уже одобрил конгресс, однако Белый дом решил воспользоваться законодательной уловкой, пишет газета New York Post. Она заключается в том, что президент подает в конгресс запрос об отмене расходов под конец финансового года. Как результат - срок использования этих средств истекает до того, как орган законодательной власти отреагирует на обращение.

"Администрация Трампа выделила статьи расходов, которые, предположительно, являются расточительными",- говорится в сообщении.

Принятый конгрессом пакет помощи включал в себя траты на помощь по линии USAID, борьбу с изменением климата в Гондурасе, продвижение демократии на Западных Балканах, поддержку миротворческих миссий ООН в Африке и другие гуманитарные миссии.

Деньги также могли пойти на "продвижение картин украинских женщин", пишет газета.

Ранее Трамп заявил, что США больше не участвуют в финансировании Украины. Теперь Вашингтон зарабатывает деньги, так как продает оружие странам НАТО.