Ракова рассказала о подготовке к новому учебному году в Москве

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала журналистам о подготовке к новому учебному году в Москве.

Торжественные линейки 1 сентября пройдут на улице возле школ только для первоклассников, для остальных мероприятия организуют внутри зданий. Также заммэра подчеркнула, что дефицита кадров в городе нет.

Оценок за поведение в московских школах в этом учебном году не будет. Школьные родительские чаты переведут в национальный мессенджер Мах. Развивается и "МЭШ". В этом году там появятся новые разделы как для учеников, так и для учителей.

"Московские цифровые системы, включая "МЭШ", имеют достаточно высокий уровень защиты. Более того, специалисты, которые работают с нами постоянно, вырабатывают систему мероприятий, направленных на предотвращение возможных угроз несанкционированного доступа в систему", - отметила Ракова.

Также журналисты задали вопрос и по поводу школьной формы. Заммэра уточнила, что никаких нововведений в этом направлении не ожидается.