Все больше родителей принимают участие в акции "Дети вместо цветов"

В зону таможенного досмотра фуры с цветами прибывают одна за другой. Чтобы ко Дню знаний в цветочных магазинах был ассортимент, владельцы цветочных магазинов позаботились заблаговременно. В многочисленных коробках - розы, хризантемы, гвоздики, они пользуются наибольшей популярностью в нашей стране. Есть ии другие цветы - привезены из Нидерландов, Колумбии, Кении и Эквадора. Товарные партии проходят фитосанитарный контроль, таможенное оформление. Процесс работает как часы.

"Цветы являются скоропортящимся товаром, и в связи с этим таможенные органы готовы к оперативному оформлению. Перед 1 сентября количество товарных партий увеличивается и составляет порядка 400 тонн в сутки", - говорит Джамиль Гусейнов, заместитель начальника Главного управления Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС России.

Это вдвое больше обычного трафика. И хотя цветочное изобилие, приуроченное ко Дня знаний, в магазинах с каждым днем достигает апогея, многие родители выбирают благотворительность. И участвуют в акции "Дети вместо цветов". В школе, где учится ребенок Татьяны, родители уже собрали больше 20 тысяч рублей и отправили в благотворительный фонд. Учителю подарят один общий букет от класса.

"У нас многие классы так делают. Собирают один букет для учителя, остальные деньги отправляют деткам в помощь. То есть это уже тенденция", - рассказывает Татьяна.

Благотворительной акции больше 10 лет. И с каждым годом к ней присоединяются все больше людей. У Натальи дочь и сын в этом году сами поддержали предложение родителей. Решили зарегистрировать школу, класс и отправить собранные деньги.

Те, кто принимает участие не первый год, отмечают, что акция становится началом пути благотворительности. Как для взрослых, так и для детей. Анастасия Мартынова, Илья Архипов, Владимир Хуртин, Арсений Калашников, Артём Шаповалов, ТВ Центр.