Стартовал фестиваль искусств "Горький+"

Узнать об эпохе "закатного солнца", погрузиться в мир великого писателя и насладиться спектаклями. Фестиваль искусств "Горький+" открылся в парке, названном в честь писателя.

Посетителей ожидает множество мероприятий, среди которых 15 театральных премьер. Яркие и самобытные спектакли не только московских театров, но и привезенные из Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга. Во многих постановках задействованы известные артисты, в том числе Ольга Остроумова и Евгений Миронов. Спектакли посвящены не только Горькому, но и эпохе, в которой он жил.

"Фигура Максима Горького притягивает огромное количество и событий, и персонажей того времени. И интересно было бы разобраться и в истории, и в творчестве - в том числе и его коллег, его современников", - отметил Евгений Миронов, арт-директор фестиваля искусств "Горький+", народный артист России.