Зрители "ТВ Центра" получат лучшие места на финале фестиваля "Спасская башня"

Средневековые костюмы, яркие разноцветные флаги. К ним устремляется робот-оператор. Это так похоже на съемки фантастического или исторического фильма! А на самом деле - команда "ТВ Центра" готовится к трансляции церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня", снимает видеовизитки участников. Тема на этот раз - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. И в центре виртуальной студии - символичная фигура на Мамаевом кургане.

"Коллектив, вообще любой артист помещается в виртуальное пространство. И система сама дорисовывает пол, небо, стены, то бишь артисту главное - находиться в пределах экрана", - объясняет Тимур Рамазанов, режиссер-постановщик телеверсии фестиваля "Спасская башня".

Мизансцены и композиции - самые эффектные. Съемки - высокотехнологичные. Роботизированную камеру используют впервые.

"Студия автоматизирована на девяносто восемь процентов, у нас дистанционно управляется свет, у нас дистанционно управляется камера. Она точно позиционируется, в отличие от человека, который может ошибиться. И второе преимущество - это скорость движения. Мы полный облет делаем за три секунды", - говорит Алексей Богданов, оператор-постановщик телеверсии фестиваля "Спасская башня".

Видеовизитки позволят лучше узнать участников. Ведь среди них - много новичков. Впервые на "Спасской башне" - академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Монголии.

"Мы не только впервые выступаем в Москве, но и первый раз - под открытым небом. Обычно мы играем в концертных залах и сидим на стульях. А для Москвы мы подготовили особенную программу - дефиле", - рассказывает Сурэнхорлоо Сэргэлэн, главный дирижер академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Монголии.

Видеовизитки дают возможность рассмотреть в деталях то, что не всегда хорошо видно с трибун. Ну вот как разглядишь такой крохотный музыкальный инструмент, созданный из глины?

Каждый день фестиваля у всех участников насыщен до предела. Не только съемки видеовизиток и интервью, но еще и экскурсии по Москве, выступления на Манежной площади. И даже перед выходом на Красную площадь они не отдыхают, а совершенствуются. Вот военно-образцовый оркестр почетного караула репетирует на брусчатке. А вот уже над площадью уже звучит голос фестиваля. Диктор Александр Романов каждый вечер работает на Красной площади. Знает выступления уже наизусть. Но всякий раз эмоции переполняют.

"В этом году программа особо трогательная, пронзительная, задевает самые потаенные, проникает в самые потаенные уголки души и задевает те самые струны, которые внутри нас присутствуют", - отмечает он.

Самый грандиозный и эффектный выход музыкантов, конечно, в финале. Это фактически мировой оркестр. Вместе исполняют известные хиты. Финал поет уже вся Красная площадь. И зрители "ТВ Центра" к этому хору тоже могут присоединиться - прямая трансляция торжественной церемонии закрытия фестиваля начнется в воскресенье в 20:00.