Новое общенародное движение создано в Армении

В Армении создано новое общенародное добровольное движение под названием "По-нашему".

В него входят сторонники и коллеги арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна. Его задержали в июне по обвинению в призывах к захвату власти после того, как он выступил в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее.

Представители движения намерены сформировать партию для участия в парламентских выборах в следующем году. И собираются работать по нескольким направлениям.

"Это экономика. Сформировать долгосрочную экономическую политику и экономическую стратегию нашей страны. Молодежь, молодежная политика. У нас очень много сверхумных талантов, которые не пробивается из-за того, что нет надлежащего опекунства. Еще мирная повестка на Южном Кавказе, потому что Южному Кавказу и Кавказу в целом нужен мир", - отметил Нарек Карапетян, координатор движения "По-нашему".