Паулину Андрееву сняли с известным актером: смело взяла его сзади

В марте Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке.

По некоторым данным, после развода Паулина с сыном Иваном съехали из дома режиссера. Точную причину развода ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделяет друзьям и любит вечеринки.

После расставания с режиссером артистка с головой погрузилась в работу. Регулярно на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Паулина выкладывает фотографии и видео со съемочных площадок. На сей раз Андреева опубликовала кадры из фильма "Никто как ты", в котором ее партнером стал известный актер Данила Козловский.

На одном из кадров видно, как Паулина смело взяла сзади Данилу за шею, чтобы застегнуть на нем пеньюар. Предполагается, что героиня Андреевой работает в парикмахерской, а герой Козловского оказывается ее клиентом.

Отметим, что в жизни Данила встречается с актрисой Оксаной Акиньшиной, однако предпочитает эти отношения не афишировать. А вот что происходит в личной жизни Паулины, точно неизвестно. Ходят даже слухи, будто Андреева и Бондарчук после расставания пытаются снова сойтись.