Гидрометцентр пообещал "розовое" начало осени

Осень начнется теплой погодой почти на всей российской территории. Об этом рассказал в пятницу, 29 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил метеоролог прогноз аномалий температуры на ближайшие десять дней, с 29 августа по 7 сентября, говорит о том, что на прогностической карте температурного режима в начале осени будет "везде розовый цвет, то есть прогнозируется температура выше нормы".

Исключением станет Чукотка — там столбики термометров будут демонстрировать обычные для этого времени значения.

При этом Вильфанд призвал не ждать полностью "розовый" сентябрь, пояснив, что "в целом на территории страны осень вполне тепло приветствует жителей — холодная погода не ожидается", сообщает РИА Новости.

В Москве в первую неделю сентября будет на два-три градуса теплее нормы, воздух будет прогреваться до плюс 24 градусов. Кроме того, до конца первой осенней недели будет солнечно и мало облаков, "замечательная летняя погода", пообещал Вильфанд.

Ранее метеорологи сервиса "Яндекс погода" сообщали, что осень 2025 года в российских городах-миллионниках, включая столицу, будет теплее, чем обычно. Однако повторение прошлогодних температурных рекордов не предвидится.

Особый интерес для многих представляют погодные условия в понедельник, 1 сентября. В День знаний множество школьников и студентов отправятся в учебные учреждения. Ожидается, что в Москве торжественные линейки для первоклассников пройдут на улице, для учеников других классов — внутри школьных зданий.