Российский лидер Владимир Путин по-прежнему не исключает возможность проведения встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом рассказал в пятницу, 29 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментарий представителя Кремля последовал за публикациями западных СМИ о том, что Путин вряд ли действительно встретится с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, поскольку это придало бы экс-президенту Украины политическую легитимность.

Подлил масла в огонь и канцлер ФРГ. По словам Фридриха Мерца, "очевидно, не будет встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, в отличие от того, как это было договорено между президентом Трампом и президентом Путиным".

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва сохраняет заинтересованность с таких переговорах с Киевом, но "любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне".

Пока нельзя сказать, что экспертная работа "бурлит", цитирует представителя Кремля РИА Новости.