Анфиса Чехова: "Я не из тех женщин, которые заранее придумывают сценарий своей свадьбы"

Весной стало известно, что Анфиса Чехова встречается с актером и продюсером Александром Златопольским. На днях на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярная ведущая сообщила, что возлюбленный вывез ее из страны в совершенно неизвестном для нее направлении. Лишь уже будучи в самом городе, Анфиса узнала, что попала в Париж.

Оказалось, не просто так случилось это неожиданное путешествие. Телеведущая получила предложение руки и сердца. Анфиса Чехова сказала "да".

В новом интервью популярная телеведущая призналась, что пока еще ничего не решила с будущей свадьбой. "Я хочу наслаждаться моментом. У меня только случилась помолвка. О свадьбе мы еще не думали и не решали ничего — ни месяц, ни место, ни время, ни как это будет. Я не из тех женщин, которые заранее придумывают сценарий своей свадьбы", - призналась Чехова.

Она объяснила, что сейчас занята совершенно другими заботами. Скоро 1 сентября, и ее единственный сын Соломон пойдет в другую школу. А еще скоро состоится переезд в новый дом. Да и на работе столько проектов, что у нее просто нет возможности подумать о предстоящей свадьбе.

Однако в чем точно уверена Анфиса Чехова, так в том, что выйдет замуж она не зимой. "Я не хочу в холоде замуж выходить. Я думаю, свадьба будет ближе к весне или к лету следующего года", - сообщила ведущая Teleprogramma.org.