МЧС России объяснило невозможность участия в спасении Наговицыной

Министерство по чрезвычайным ситуациям России не имело право подключаться к поисково-спасательной операции на пике Победы, где оказалась заблокирована россиянка Наталья Наговицына. Об этом рассказали в пятницу, 29 августа, в пресс-службе ведомства.

Как сообщает "Газета.ру", в МЧС России напомнили, что Наговицына оказалась в безвыходной ситуации на склоне горы со сломанной ногой на территории Кыргызстана.

По закону гуманитарное реагирование с привлечением сил и средств МЧС России на территории зарубежных государств осуществляется по распоряжению президента и правительства Российской Федерации — без этого ведомство не могло принять участие в поисках Наговицыной.

Ранее в МИД России подчеркивали, что дипломаты с первого же сообщения о случившемся с соотечественницей делали все возможное для активизации усилий по ее спасению. Посольство России в Киргизии и центральный аппарат министерства предпринимали меры и поддерживали связь с семьей Наговицыной.

Между тем консилиум альпинистов пришел к выводу о невозможности спасения россиянки Натальи Наговициной с пика Победы — во всяком случае, в нынешнем сезоне. Новые попытки снять женщину со склона грозят жертвами.