Роман Товстик расплакался на шоу Малахова: "Отцовство — это больная тема"

Вот уже которую неделю длится скандал вокруг личной жизни популярного ведущего Дмитрия Диброва. Выяснилось, что его четвертая супруга Полина закрутила роман с соседом, другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком. Мужчина настолько увлекся сексапильной женой шоумена, что подал на развод с супругой Еленой, которая родила ему шестерых детей.

Уже очень многие "оттоптались" на этой теме. В Сети жалеют Елену и ругают на чем свет стоит Полину. Сама Товстик снялась в шоу Андрея Малахова, пожаловавшись на свое незавидное положение. А теперь в его программе появился и сам Роман Товстик.

"Шестеро детей, это не шутка. Когда в стране мы все говорим, что нужны многодетные семьи, и тут вдруг такой пример: бизнесмен, супруга, дети. На этом фоне все это выглядит прямо…" — обратился к бизнесмену Малахов. "Дико?" — перебил его Товстик. "Шокирующе", - признался Андрей.

По словам Романа, во всей этой истории для него самой болезненной является ситуация с детьми. Отметим, что двое из шестерых наследников живут с ним.

"Отцовство — это больная тема. Я ведь очень привязан к детям. Эмоциональные моменты с детьми — это мой фундамент. Мне настолько нравится уделять этому время. Я люблю их укладывать спать — для меня это мистический момент. Не знаю, поймут ли люди или нет. Помню, когда Артурчик родился, я выхватывал его из рук няни, Лены и шел укладывать спать. Для меня момент, когда он засыпает на руках — это мистика. Я этим живу. И, конечно, мне этого не хватает всего", - высказался Товстик и даже прослезился.

Бизнесмен уверил Малахова, что не бросит наследников. Меж тем стало известно, что Товстик до сих пор содержит брошенную жену.