Украинский шахматист Шевченко лишен звания гроссмейстера за жульничество

Комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине лишила звания гроссмейстера гражданина Украины Кирилла Шевченко за жульничество на командном чемпионате Испании.

Как уточняет пресс-служба FIDE, на турнире в октябре 2024 года Шевченко заподозрили в нечестной игре. Во время партии против испанца Пако Вальехо украинец слишком часто отлучался в туалет, где надолго закрывался в одной и той же кабинке. Судьи нашли там мобильный телефон.

В марте 2025 года Шевченко дисквалифицировали на три года, один из них — условно. Теперь же его лишили звания гроссмейстера, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что победительница летних Паралимпийских игр — 2020 и чемпионка Европы 2023 года по паралимпийскому дзюдо Шахана Ибадат кызы Гаджиева пожизненно отстранена от международных соревнований. Выяснилось, что никаких ограничений по зрению у 24-летней девушки нет, хотя выступала она в категории слабовидящих и незрячих.

В мае у России отобрали победу в медальном зачете ОИ-2014 в Сочи. Это произошло из-за аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова по обвинению в допинге. На ОИ-2014 в Сочи Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным завоевал золото в биатлонной эстафете. С аннулированием результатов Устюгова отозвана и эта медаль — у России осталось десять наград высшего достоинства, с первого места в медальном зачете наша страна опустилась на второе.