Путин обсудил с Совбезом взаимоотношения со странами СНГ

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно состоялось в режиме видеоконференции. В центре внимания - взаимоотношения с рядом стран СНГ.

Путин: Мы поговорим сегодня о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно о пространстве СНГ. Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ. Поговорим о том, что является первоочередным на этом направлении. Важным для нас. И что мы должны рассматривать в качестве ближайших наших шагов и ближайших целей на этом важнейшем для нас направлении.