"Черные коты" и "золотистые ретриверы": почему людей стали сравнивать с животными

Главная неполитическая новость недели на Западе - помолвка американской певицы Тэйлор Свифт и звезды национальной футбольной лиги США Трэвиса Келси. Впрочем, в чем-то даже и политическая - помолвку прокомментировал в том числе Трамп, пожелавший счастья молодым, несмотря на то, что певица на выборах активно поддерживала Камалу Харрис. Новость о грядущей свадьбе побила в США рекорды по лайкам и репостам, и даже вызвала перебои в работе социальных сетей.

Обсуждается всё - от внушительного каратника в старинной огранке за 5 миллионов - до того, что Трэвис Келси - типичный золотистый ретривер. Это один из типажей в новой, модной среди молодёжи, классификации мужчин. Впрочем, золотистый ретривер - это скорее классика, типаж человека доброго, заботливого и обаятельного. На пике же популярности сейчас чёрный кот. О тихих и мистических кошаках и о том, откуда вообще пошла мода разделять мужчин по животным типажам – репортаж "ТВ Центра".