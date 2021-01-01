Тяжелейшие условия: эксперты высказались о трагедии на пике Победы

Сложнейшая операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявший на пике Победы со сломанной ногой, в среду была прекращена по решению МЧС Киргизии. Признаков жизни на месте временного лагеря они с дронов не обнаружили и решили не множить жертвы.

На этих кадрах альпинистка Наталья Наговицина поднимается в горы Тянь-Шаня. На склон, где погиб её муж Сергей, чтобы установить мемориальную табличку. В том походе в августе 2021-го они были вместе, супруг медленно погибал на глазах Натальи. И вот спустя ровно год альпинистка вернулась.

Натальей тогда многие восхищались, что решила покорить горы, которые забрали её супруга. Вот и в августе 2025 года альпинистка снова прилетела в Киргизию. На этот раз цель - зайти на пик Победы - это соседняя вершина с горой Хан-Тенгри, где погиб её муж. Как раз там, на хребте пика Победы, и были сняты эти кадры с беспилотника, облетевшие весь мир. Наталья застряла одна на высоте в семь километров. Машет рукой. Значит, жива и ждёт помощи. Но профессиональные альпинисты не так оптимистичны - здесь вам не равнина, здесь климат иной - далеко не каждый сможет просто дойти до места, где Наталью видели в последний раз.

"Среднее время - за три дня очень трудно дойти, я думаю, пять дней, может быть, шесть дней. Я там был три раза, на этом гребне. У нас там один раз была непогода, мы три дня просто сидели в пещере и не могли выйти. И потом, в конечном счете, там, где находится Наташа, там жесткий такой конкретный нож. Там один только человек может по этому гребню идти - одной ногой в Китае, другой - в Советском Союзе, сегодня в Киргизии. Это всё на высоте выше семи тысяч метров", - рассказал Александр Яковенко, мастер спорта по альпинизму, председатель комиссии классического альпинизма Федерации альпинизма России, "Снежный барс".

Вот он - тот самый узкий гребень пика Победы. Опасно и ультра сложно просто пройти по этому острию. Здесь нужна сила - потому как держишься только на шипах обуви и ледорубах. Нужна координация, чтобы не потерять равновесие. Нужен напарник - надежный, который, если что, спасёт, а не утянет за собой в пропасть. На этот гребень Наталья Наговицина вышла в начале августа в составе группы из четырех человек. С ней были ещё один россиянин Роман Мокринский, немец Гюнтер Зигмунд, итальянец Лука Синигилья. Там же на горе в этот момент находились два гражданина Ирана. Группа Наговициной покорила вершину пика Победы - они поднялись на высоту 7 439 метров. И путь дался им очень непросто - об этом говорят все альпинисты, побывавшие там.

На пути вниз - 12 августа - дела у всей группы пошли плохо. Все обессилены. Резко испортилась погода. Итальянец Лука обморозил руки. Наталья сломала ногу. Пронести альпинистку обратно по гребню они бы не смогли. В первую ночь иностранцы прятались от непогоды в пещере, а россиянин Роман Мокринский был на склоне вместе с раненой коллегой. Но позже ушел. На второй день к Наталье, несмотря на смертельный риск, отправились немецкий и итальянский альпинисты. Они принесли палатку, запас еды, газовую горелку, но сил на обратный путь у итальянца уже не хватило. Он умер на склоне, потратив последние силы на попытку спасти другого человека. Лука Синигилья давно знал Наталью, они познакомились в горах в год смерти её мужа.

Вниз с серьезными обморожениями смогли спуститься только двое: россиянин Роман Мокринский и немец Гюнтер Зигмунд. Двое иранцев, которые так же попали в непогоду на маршруте, пропали без вести - никто не знает, что с ними случилось. Единственное, что было ясно - Наталья точно была жива ещё несколько дней. Спасатели пытались забросить группу эвакуации на вертолете, но он совершил жесткую посадку - пилоты и альпинисты пострадали. Их самих пришлось спасать уже на другом вертолете. После, несмотря на экстремальное ухудшение погоды, было ещё несколько попыток отправить на гребень помощь. Но человеческая настойчивость и технологический прогресс со всеми вертолетами, коптерами, современным снаряжением столкнулись с суровой реальностью гор.

Человеческую хрупкость перед горами хорошо показывает Эверест. Высочайшая вершина планеты практически достигает отметки 9 километров. На склонах погибли более 300 альпинистов и большинство тел остается там, где люди и умерли. Потому что у их товарищей не было сил спустить их вниз.

Трагическая данность - некоторые тела даже используют как ориентиры. Например, есть негласный рубеж "зеленые ботинки" - его проходят мимо альпиниста в яркой зеленой обуви, погибшего в 96 году. На высоте 8500 метров расположена "радужная долина" - там лежит много тел в разноцветных куртках и комбинезонах.

Альпинизм - это добровольный риск. И каждый, поднимаясь выше семи тысяч, принимает правила игры. Буря, камнепад, внезапный отек мозга могут убить любого - профессионалы всё это знают, подписываясь на восхождение.

Отправляясь на пик Победы, Наталья Наговицина знала, что может произойти. Её мужа в 2021 году парализовало на высоте около 7 километров на более простом маршруте. Наталья спаслась, потому что тогда спустилась сама, а супруга тащили два гида, и они не справились.

В альпинизме для классификации трудности маршрутов используют советскую шестибальную систему. К примеру, восхождение на Эльбрус считается лёгким - категория 1А - 1Б. Там сейчас туристов забрасывают на высоту в 5000 на ратраках, всё коммерциализировано и пускают буквально любого. И то трагедии случаются. Пик Победы - пятой категории сложности, туда сможет зайти только элита. И тем не менее на горе в общей сложности погибли более 80 альпинистов. Год назад Наталье Наговициной отказали в сопровождении все профессиональные гиды - потому что у нее не хватало опыта. В этом году она пошла в группе с малознакомыми людьми. Исключение - погибший итальянец.

В альпинизме есть правило - спасение не должно порождать новые жертвы. Звучит жёстко, но горы не прощают авантюристов.

"Конечно, это трагедия. Трагедия для близких, трагедия для родных. Трагедия вообще для людей. Вся страна теперь переживает. Самое основное, самое правильное – ей нельзя было туда идти. Полностью – безответственность. И эта безответственность потом за собой влечет смертельную опасность для других людей, которые пойдут туда и будут пытаться что-то сделать", - отметил Александр Яковенко.

Власти и МЧС Киргизии заявили, что сделали всё, что могли - сезон восхождения на пик Победы в этом году закончился. К месту, где находилась Наталья, отправили военный дрон, спустя две недели признаков жизни не обнаружено. 48-летняя альпинистка признана пропавшей без вести. У нее остался сын. Четыре года назад на место гибели мужа она приносила его любимый напиток - квас. А теперь сама осталась рядом - почти на той же высоте.