Во Франции назревает очередной правительственный кризис - уже 8 сентября может быть вынесен вотум недоверия кабинету Байру. Оппозиционные партии обвиняют его в "причинении страданий французскому народу". Кризис с мигрантами, массовые выступления фермеров, требующих поддержки на фоне катастрофических последствий чрезвычайно жаркого лета, провал социальной политики, сложнейшая ситуация в экономике и всё это при непомерных тратах на поддержку не Франции - Украины. Не менее удручающая ситуация в соседней Германии, некогда бывшей локомотивом европейской экономики. Канцлер Мерц официально признал, что экономика страны больше не может финансировать нынешнюю систему социального обеспечения.

Когда из страны бежит бывший министр экономики – это явно плохая примета. На этой неделе доктор философских наук и сопредседатель партии "Зелёных" Роберт Хабек, который последние четыре года в правительстве Шольца добивал экономику ФРГ, добровольно сдал депутатский мандат. По слухам, Хабек уезжает на постоянное место жительство в Америку – будет преподавать в Калифорнийском университете.

"Хабек был полным политическим нулём. И будучи министром экономики он нанёс стране большой ущерб. Хабек не создан для тяжёлых времён, в которые мы сейчас вступим", - отметил Ульф Пошардт, главный редактор Welt, Германия.

О том, что Германия в ближайшее время не сможет выти из экономической рецессии, подтвердил и лично Фридрих Мерц на съезде своей партии, отчитываясь о проделанной работе за первые 100 дней в должности канцлера. Особенно немцев напугал тот факт, что Мерц вдруг заявил, что он даже и представить не мог, что в его стране настолько серьёзные экономически проблемы. И это при том, что он мультимиллионер, владелец частных самолётов, который не только десятилетиями сидел в депутатском кресле Бундестага, но и руководил крупными международными компаниями.

Причём, вернуть конкурентоспособность Германии Мерц собрался, не развивая экономику, и даже не за счёт повышения налогов для богатых, а за счёт самой болезненной сферы - социальной. По его мнению, сейчас не те времена, чтобы шиковать и ежегодно выкидывать из казны миллиарды на пенсии и разные пособия.

Например, Мерц считает, что народ надо вынуждать идти на работу. Только вот канцлер, видимо не в курсе, что в этом году безработица в его стране обновила многолетний рекорд не потому, что немцы обленились, а потому что в Германии просто негде работать. Например, только за 2024 год были вынуждены закрыться 196 тысяч предприятий. И, по данным немецких социологов, буквально все компании банкротятся лишь по единственной причине – из-за высоких тарифов на электроэнергию, а цены, как известно, выросли, потому что Германия отказалась от дешёвых российских энергоресурсов – а это и был секретный ингредиент, который позволял ФРГ добиваться успеха.

В итоге, с новыми расходами не смогли справиться не только немецкие автогиганты, но и другие энергоёмкие предприятия – в химической и фармацевтической промышленности, в секторе высокотехнологичных услуг, в жилищном секторе и здравоохранении.

К тому же, на этом фоне из Германии иммигрировали 270 тысяч человек – преимущественно квалифицированная молодёжь, потому что не видит перспектив ни в настоящем, ни в будущем. Ведь это раньше немецкие пенсионеры могли позволить себе буквально кругосветные путешествия – и весь мир им завидовал, сейчас же пенсии в Германии ниже среднего мирового показателя. И старикам приходится соглашаться на любую работу, чтобы выжить, а не шиковать.

Ну и, к тому же, на повестке у правительства стоит вопрос о повышении пенсионного возраста до 67 лет. В общем, на неосведомлённость канцлера народ отреагировал молниеносно и личные рейтинги одобрения Мерца рухнули до исторического минимума, даже у Шольца они были выше. Ну и в целом правящая партия ХДС, хотя и победила на выборах, больше не пользуется поддержкой народа. А вот партия АДГ, в программе которой прописаны трезвые планы и на миграционную, и на энергетическую политику, напротив, лидирует, несмотря на то, что действующая власть признала эту партию экстремисткой.

"Прошло более 100 дней, а рейтинги одобрения правительства продолжают падать. По политическим настроениям, не партия канцлера, а партия АДГ занимает первое место с 26-ю процентами. И такие показатели связаны с тем, что большинство респондентов не верят, что правительство справится с проблемами в стране. Что же касается лично Фридриха Мерца - только 30 процентов населения довольны его работой", - говорит журналист Жасмин Гебеле (Германия).

Мерц, наверное, недоумевает от такой статистики – но на самом деле всё просто. Немцы никогда не были дураками и прекрасно понимают, что новый канцлер уже повёл страну не туда, куда обещал.

"Мерц пошёл на выборы совершенно на других обещаниях. Он, например, рассказывал о жёсткой бюджетной дисциплине, что нельзя раздувать государственный долг, нельзя повышать порог задолженности – это безнравственно перекладывать проблемы нынешнего поколения немцев на будущее поколение. Стоило ему только выиграть выборы – буквально через 7 дней он изменил риторику на 180 градусов. Фактически это, конечно, обман избирателей. И на это совершенно справедливо указывают различные политические силы от "зелёных" до левых", - отметил Грегор Шпицен, политолог, Германия.

Единственное предвыборное обещание Мерца, которые он выполняет и на которое у него находятся деньги, это поддержка украинского режима. Ежегодно, если верить министру финансов Ларсу Клингбайлю, Германия будет выделять Украине по 9 миллиардов евро. И это при том, что немцы за два года уже потратили на Киев 50 миллиардов евро.

В ближайшее время у немцев точно сказочной жизни не будет – если только Мерцу, как и Шольцу, не объявят вотум недоверия. Впрочем, и у других европейских гигантов образовались гигантские проблемы в социалке. Так, госдолг Франции под управлением Марона, которого в узких кругах называют финансовым Моцартом, приближается к 3,5 триллионам евро, а за чертой бедности уже оказались почти 10 миллионов граждан. И как признался министр экономики Эрик Ломбар, кризис может вынудить Париж впервые в истории обратиться за финансовой поддержкой к Международному валютному фонду. А пока попробуют экономить, отменив государственные праздники, сократив число госслужащих, урезав субсидии на лекарства, заморозив расходы на пенсии и социальные выплаты.

В тупике оказалась даже Великобритания. По данным экспертов, современная налогово-бюджетная политика ведёт страну к долговому кризису периода 70-х годов прошлого века. И Британия, как и Франция, тоже не сможет выкарабкаться без финансовой помощи МВФ.

Так что печальные прогнозы экономистов-реалистов всё же начинают сбываться. Самые мощные европейские страны действительно пошли на дно, причём исключительно потому, что их рулевые не в состоянии объективно оценивать окружающую действительность.