Щедрина и Плисецкую отказались хоронить в России

Сегодня, 29 августа, стало известно о смерти прославленного российского композитора Родиона Щедрина. Ему было 92 года. Сообщается, что легендарный музыкант скончался в Германии, где жил с 90-ых годов. Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни.

А теперь появилась информация, что Родиона Щедрина и его супругу, прославленную балерину Майю Плисецкую, не похоронят в России. И дело не в том, что с 90-ых годов пара проживала в Германии. Согласно воле композитора и балерины, их прах развеют над Россией. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев. Однако когда состоится это мероприятие, пока неизвестно.

Напомним, Родион Щедрин родился в музыкальной семье, у отца был абсолютный слух и феноменальная музыкальная память. Он с детства брал уроки фортепиано, но впоследствии признавался - тогда больше увлекала рыбалка. А потом война - 11-летним мальчишкой два раза убегал на фронт.

Он мог оказаться в Нахимовском училище, но отец все-таки определил - в хоровое. Там по-настоящему, навсегда и влюбился в музыку, когда услышал Козловского, Ойстраха, Гилельса. Еще в юности его трогало все, связанное с русским фольклором - народные песни, частушки. Они вплетались в его музыку, как и перезвоны колоколов, молитвы, песни плакальщиц.

Родиона Щедрина невозможно представить без его музы - королевы танца, великой Майи Плисецкой. Потрясающая история любви. Из тех, что на всю жизнь. Его пугали - независимая, гордая, сложный характер. Да и не выездная. Они и в творчестве были как единое целое, как сообщающиеся сосуды. Плисецкая вдохновляла. Именно для нее написаны балеты. И "Анна Каренина", и "Чайка", и "Дама с собачкой". Она мечтала танцевать Кармен. И получилось гениальное творческое совпадение - музыка Родиона Щедрина и танец Майи Плисецкой.