Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Туле

Мужчина взорвал гранату в многоквартирном жилом доме в Туле. Об этом сообщают в пятницу, 29 августа, местные паблики.

Как отмечает Telegram-канал Readovka, один из жильцов дома повздорил со своей девушкой и решил ей отомстить, подорвав прямо в квартире. 23-летнюю девушку с осколочным ранением ног экстренно госпитализировали, судьба преступника пока неизвестна.

РБК уточняет, что виновник взрыва — 35-летний житель Новомосковска, а гранату он взорвал в квартире дома на улице Кутузова в Туле. С виновником ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование. На месте происшествия работают эксперты и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что 5 августа рядом с частным домом в Куркинском районе Тульской области четверо мужчин погибли в результате взрыва. По данным СМИ, между мужчинами произошел конфликт из-за наркотиков. Один из участников конфликта считал себя "местным криминальным авторитетом".