В Госдуме определили судьбу WhatsApp и Telegram

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) может повторить судьбу Viber и покинуть российский рынок. Об этом заявил в пятницу, 29 августа зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Говоря про WhatsApp, парламентарий заявил, что "будет происходить естественная его пессимизация".

Что касается Telegram, у российских властей нет планов по его блокировке, он может мирно сосуществовать с национальным мессенджером Max, хотя "Max будет доминировать, а доля Telegram очень медленно, но снижаться", цитирует Горелкина РБК.

13 августа Роскомнадзор подтвердил, что в России частично ограничили бесплатные звонки через Telegram и WhatsApp — это сделано для противодействия преступникам, которые пользуются такими сервисами для обмана и вымогательства денег.

28 августа "Известиям" рассказали в Минцифры, что в августе рост голосового трафика в сетях российских сотовых операторов составил порядка 20–30%. Блокировка голосового трафика через иностранных мессенджеры заставила россиян чаще звонить друг другу по обычным мобильным номерам.