Вэнс заявил о готовности сменить Трампа "в случае ужасной трагедии"

Джей Ди Вэнс выступил с неожиданным заявлением. Как сказал вице-президент изданию USA Today, он готов занять место президента США Дональда Трампа, "если случится ужасная трагедия".

По американским законам, если президент США теряет возможность управлять страной, его полномочия автоматически переходят к вице-президенту. Недавние обследования показывали, что 78-летний Трамп здоров.

Вэнс заявил в интервью изданию, что за 200 дней работы получил ценный практический опыт. Он выразил уверенность, что президент США в хорошей форме, проведет остаток своего срока и "совершит великие дела для американского народа". В то же время, вице-президент заметил, что "ужасные трагедии".