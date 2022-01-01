Принц Гарри бросил Меган Маркл с детьми ради больного раком Карла III

Принц Гарри встретится с королем Чарльзом уже на этой неделе. Герцог Сассекский оставил жену и детей в Монтесито и вылетел в Лондон.

Гарри летит в Британию, чтобы почтить память королевы Елизаветы II в третью годовщину ее смерти. Принц надеется, что отец не откажет ему в частной беседе. Они не виделись 20 месяцев.

Примирение между герцогом Сассекским и его отцом активно обсуждают после переговоров представителей Гарри и работников дворца. Гарри прибудет в Лондон в конце недели, а на 8 сентября запланированы траурные мероприятия. Источник The Mirror уверяет, что теперь "обе стороны полны решимости добиться того, чтобы примирение произошло".

"Никто не делает вид, что семейные проблемы в целом решены, но речь идет о том, чтобы начать с Карла и Гарри. Впервые за долгое время появилось подлинное ощущение, что примирение в пределах досягаемости", — отметил информатор.

Ожидается, что встреча будет простым разговором с глазу на глаз между отцом и сыном, а не грандиозным жестом или заранее спланированным мероприятием. При этом принц Уильям отказался видеться с братом, он не готов забыть все, что Гарри и Меган сделали его семье.

Другой источник сообщил The Mirror, что принц Уэльский считает, что его брат "неоднократно предпочитал публичную огласку частным решениям", и выразил решимость не попадать в заголовки газет каждый раз, когда Гарри захочется подзаработать.

Отметим, что Маркл останется в Калифорнии с Арчи и Лилибет. То, что последний раз больной раком король видел своих внуков в июне 2022 года, когда Гарри и Меган вернулись на празднование платинового юбилея покойной королевы, не имеет значения для американки, она не готова везти детей в Лондон. Сассекские утверждают, что в Британии для их наследников небезопасно.