Еврокомиссия выступает с инициативой увеличить в новом проекте бюджета Евросоюза расходы на оборону в пять раз. Об этом объявила в пятницу, 29 августа, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В последние дни августа в Копенгагене собрались руководители внешнеполитических и оборонных ведомств государств — членов Евросоюза.

В бюджете интеграционного объединения предлагается пятикратное увеличение расходов на оборону, а также десятикратное увеличение финансирования военной мобильности, сообщает РИА Новости.

Годом ранее фон дер Ляйен заявляла, что "пришло время создать настоящий европейский оборонный союз". Она призвала учредить должность еврокомиссара по обороне, создать общеевропейские системы ПВО и киберзащиты, укрепить военную промышленность и увеличить расходы на армию.

Тем временем президент России Владимир Путин отмечал, что наша страна готова к широкому международному обсуждению идей по построению безопасности в Евразии, в том числе со странами НАТО. Вместе с тем он предупредил, что российское государство продолжит укреплять потенциал и повышать боевые возможности своих Вооруженных сил.