Собянин: В День знаний 34 новых школы и детских сада примут учеников

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о новой школе в Коммунарке с бассейном и ИТ-полигоном. Как отмечается, учебное заведение рассчитано на 1275 школьников и 350 дошкольников.

"Здание разделено на школьный и дошкольный блоки с отдельными входами. В распоряжении учащихся и педагогов: удобные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, ИТ-полигон, медиатека, студии звуко- и видеозаписи, двухэтажный обеденный зал, арт-мастерская, свой школьный театр и даже планетарий", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала о подготовке к новому учебному году в Москве. По ее словам, дефицита кадров в городе нет.