Зеленский торжественно открыл военное кладбище на сотню тысяч мест под Киевом

Владимир Зеленский открыл под Киевом Национальное военное мемориальное кладбище. Украинский лидер посетил первое захоронение: на новом кладбище похоронили пятерых неизвестных солдат.

Как сообщает "Страна.ua", с этого дня кладбище открыто для посещения, а семьи погибших могут обращаться в администрацию для организации захоронения. На сегодня завершено строительство только первого комплекса - 6 тысяч мест из запланированных 120-130 тысяч.

Раз в несколько часов к кладбищу из Киева ходит бесплатный автобус. Открыть этот объект обещали еще в прошлом году. Однако против его строительства и вырубки леса протестовали жители Гатненского района, которые обращались с иском в суд.