Зеленский назвал три блока гарантий безопасности для Украины

Три блока гарантий безопасности для Украины назвал Владимир Зеленский. В целом пунктов больше, однако остальные украинский лидер решил не называть.

Зеленский требует сохранения нынешней численности ВСУ, обеспечения их финансами и оружием украинского, европейского и американского производства. Кроме того, поскольку Украину не готовы брать в НАТО, глава киевского режима попытается добиться от партнеров конкретики, на что они готовы в случае нового вторжения – это требуется обсудить на уровне лидеров государств.

Следующее требование Зеленского - сохранение санкций против России, использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Также украинский лидер заявил, что подтверждений по отправке миротворцев в Украину после завершения войны пока нет, передает "Страна.ua".