Модель Ковальчук впервые показала шокирующее фото, сделанное сразу после избиения в Дубае

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта на обочине одной из дорог в Дубае. Девушку с переломами позвоночника, рук и ног доставили в больницу. Несколько недель она была без сознания, а когда пришла в себя, не могла говорить.

Сейчас Мария находится с семьей в Норвегии, она перенесла девять операций, но медики говорят, что придется сделать еще одну, когда девушка окрепнет. Ни Ковальчук, ни ее мама Анна долгое время не говорили со СМИ, но в итоге решили дать большое интервью Ксении Собчак.

После этого Мария стала откровеннее, она ведет блог, в котором делится не только воспоминаниями о трагедии, но и рассказывает о своей жизни сейчас. На днях девушка показала архивные кадры из больницы, где запечатлена со шрамом на лице.

Снимки потрясли пользователей Сети. На кадрах Ковальчук предстала истощенной и ослабленной. Модель призналась, что в тот период не верила, что сможет справиться с произошедшим.

"Когда-то я смотрела на себя из зеркала и искренне думала, ну все, моя жизнь остановилась. Но оказалось, это было только начало, я научилась собирать себя заново по кусочкам, как изнутри, так и снаружи", — поделилась Маша.

Напомним, украинку обнаружили на обочине дороги в Дубае в крайне тяжелом состоянии. По словам близких, на ее теле практически не осталось живого места, а спустя несколько дней стало известно, что модель впала в кому. Она перенесла несколько сложнейших операций, после чего началось ее медленное возвращение к жизни.