Мэр Москвы: 1 сентября в Коммунарке откроется новый учебный комплекс

34 новые школы и детских сада 1 сентября примут учеников и воспитанников в Москве. Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр Сергей Собянин. В основном новые образовательные заведения открываются в районах новостроек. Один из них - жилой квартал в Коммунарке. Там в День знаний начнёт работать учебный комплекс, его возвёл на свои средства инвестор и безвозмездно передал городу. В трёхэтажном здании удалось создать современное, комфортное и безопасное пространство для школьников и дошкольников.

Лаконичный дизайн, панорамные окна и просторная территория вокруг. Трехэтажный учебный корпус школы №109 в Новомосковском административном округе, рассчитанный на 1275 учеников и 350 дошкольников, уже практически готов. Самые сложные строительные работы завершены. Скоро открытие.

"В День знаний 34 новые школы и детских сада примут учеников. В основном открываем их в районах новостроек, где всегда много молодых семей с детьми. Один из таких — жилой квартал "Прокшино" в Коммунарке. Он безвозмездно передан инвестором в систему образования города и вошёл в состав школы №109. Места в школе и детском саду в основном распределены между ребятами из ближайшего квартала и к нему прилегающих. Надеюсь, эти стены станут приятным местом обучения, вдохновения, дружбы и новых открытий", - отметил Собянин.

Уникальной особенностью 109-й школы являются подразделения для обучения детей, находящихся на длительном лечении в детских стационарах Москвы, это здание также не стало исключением.

"Дело в том, что мы учим всех детей. И здоровых, и детей, у которых очень тяжелые диагнозы, такие как онкология, рак крови и так далее. Я очень горжусь тем, что ребенок, который в этом году у меня сдал на 100 баллов и поступил в пединститут, он в хосписе. Он будет лежать, конечно, там тяжелый перелом шейный и так далее. Но он будет одухотворен, он будет работать", - рассказал Евгений Ямбург, директор школы №109.

Современное образование требует современных решений. В школе оборудовали медицинский и инженерный классы, химико-биологические лаборатории и проектную мастерскую.

"Здесь учтены все пожелания, все требования стандарта московской школы. В части планировок, в части насыщения, в части оснащения. То есть это абсолютно современная московская школа. Также здесь есть классы "конструирование". Это все, что касается 3D моделирования, деревообработка, металлообработка. Все абсолютно профессионально оснащено", - рассказала Юлия Чернец, директор дирекции социальных объектов группы компаний А101.

А ещё собственный IT полигон, медиатека, студия звуко- и видеозаписи. Глаза разбегаются от мест для творчества и полёта фантазии до проведения научно-исследовательской деятельности.

"Это замечательное здание, которое мы получили, позволяет реализовать детям все свои возможности. Как говорит наш директор Евгений Шоломович Ямбург, "не бывает не успешных детей, каждый ребёнок сможет реализовать свои возможности в различных направлениях", - отметил Виктор Козлов, руководитель комплекса школы №109.

В каждом блоке здания разместились свои спортивные площадки, несколько бассейнов и многофункциональные пространства. При необходимости кабинеты и лектории могут трансформироваться под определённую задачу.

А это один из нескольких актовых залов. Его отличительная черта в том, что он полностью оснащен профессиональным оборудованием. По сути, это настоящая театральная площадка со своей сценой, светом, звуком и мониторами.

Территорию вокруг школы обустроили. Там появились беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, мини-футбола, настольного тенниса и ГТО. Своих первых учеников модернизированная школа примет в начале учебного года.