Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лухмановская"

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, как преобразится территория у станции метро "Лухмановская" Некрасовской линии. Проект планировки транспортного хаба в настоящее время одобрен.

"Территория расположена в Косино-Ухтомском районе — вдоль МСД, рядом с пересечением улиц Красковская, Лухмановская и Дмитриевского. По проекту построим спортивный объект, многофункциональный комплекс и торгово-развлекательный центр. Реконструируем прилегающие дороги, сделаем парковки для автомобилей и дополнительные остановки городского транспорта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Лухмановская" станет важным хабом для автомобилистов, въезжающих в столицу.

Ранее Собянин рассказал о развитии Некрасовки. По словам мэра Москвы, основное внимание направили на улучшение транспортной инфраструктуры. Там запустили метро и открыли электродепо "Руднёво".