Венгрия отказалась поддержать заявление ЕС о "военных преступлениях" России

Будапешт отказался поддержать заявление глав МИД Евросоюза о "военных преступлениях" России. Это признала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, которая и распространила документ.

"Военным преступлением" России в заявлении названо повреждение здания европейской миссии в Киеве во время ударов 27 августа. Об отказе Венгрии подписать документ Каллас заявила на пресс-конференции по итогам первого дня неформальной встречи министров иностранных дел и обороны Евросоюза.

Венгрия в последнее время воздерживается от поддержки большинства заявлений Евросоюза по Украине. Тем не менее, по словам Каллас, когда документ поддержали 26 из 27 стран ЕС - это уже широкая поддержка, передает ТАСС.