"Я забираю твою жену": как Товстик сообщил Диброву, что встречается с Полиной

Полина и Дмитрий Дибровы подали заявление на развод. Семью шоумена разрушил друг, бизнесмен Роман Товстик. Мужчина так сильно влюбился в красавицу-жену телеведущего, что не смог противостоять своим чувствам.

Полина призналась, что познакомилась с семьей Товстика больше 10 лет назад. Диброва подружилась с соседями по Рублевке и даже стала крестной одного из их шести детей. Дмитрий же сошелся с Романом на почве любви к музыке. Дибров известный интеллектуал, а также музыковед, а у Товстика дома есть целый этаж под студию, а также коллекция инструментов.

Когда Полина и Роман осознали, как сильно их тянет друг к другу, то решили поговорить со своими супругами. А затем и сам Товстик пришел к телеведущему. "Лена (жена Товстика) мне рассказала, что Роман Товстик пришел к Дмитрию Диброву и сказал: „Я забираю твою жену“", — сообщила в студии шоу Андрея Малахова супруга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши.

Как тогда отреагировал Дмитрий, не известно. Но ходили слухи, что шоумен крепко запил. Якобы его видели в одном из московских баров, а потом ведущий улетел к другу в Испанию, чтобы отвлечься от проблем.

Полина же с детьми съехала из семейного особняка и поселилась в съемном доме. По другой информации, коттедж для Дибровой купил Товстик, потратив на него около 150 миллионов рублей.

"Этот дом был куплен в марте этого года, что для меня стало полной неожиданностью. Я узнала об этом еще летом, что это все происходит. Он стоит 150 миллионов, при этом Роман мне говорил, что у него нет денег и подсовывал брачный договор", — сетовала Елена в программе Малахова.