Минюст расширил перечень иноагентов

Список Минюста, в который ведомство вносит лиц, исполняющих функции иностранного агента, вновь расширился. В реестр внесены, в частности, внесенные в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга публицист Анатолий Несмиян* и активистка Олеся Кривцова*.

Как отмечается на сайте ведомства, в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены также Борис Кузнецов, журналисты Евгений Кротенко и Юрий Борбов, а также основательница "Демократического сообщества русскоязычных в Финляндии" (деятельность организации в России признана нежелательной) Ирина Везикко.

Публицист и блогер Анатолий Несмиян приобрел известность как автор "Живого журнала" под псевдонимом Эль Мюрид. Он стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма в связи с постом в соцсетях о теракте в "Крокус Сити Холле". Юрий Бобров - бывший пермский журналист и общественный активист. Ранее работал журналистом на радиостанции "Эхо Перми", после начала СВО выехал за рубеж. Все вошедшие в список распространяли недостоверную информацию о решениях и действиях российских властей, участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов.

*Лицо, исполняющее функции иноагента