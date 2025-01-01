В Лужниках прошел открытый турнир по тэг-регби

24 августа 2025 года в Лужниках в рамках военно-спортивного фестиваля Росгвардии, посвященного Году защитника Отечества, состоялся открытый турнир по тэг-регби.

В турнире приняли участие 17 команд органов федеральной власти, органов исполнительной власти и префектур. Команда Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы заняла почетное второе место.

В торжественных церемониях открытия и награждения приняли участие вице- президент Федерации регби России, президент РК ЦСКА, руководитель Фонда ФРР по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах РФ Алексей Митрюшин, генерал-лейтенант Росгвардии Алексей Исаев, заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Владимир Макаров и другие.