Певец Игорь Николаев умер в реанимации от остановки сердца

Скончался режиссер, актер, певец, художник, психолог и философ Игорь Николаев. Ему было 80 лет.

Трагедия произошла поздним вечером в понедельник, 25 августа. Однако родственники сообщили об этом только после похорон. Накануне тело артиста кремировали. Прощание с Николаевым состоялось в Москве.

Точная причина смерти режиссера не называется, известно, лишь, что он умер в реанимации после остановки сердца.

Настоящая фамилия Игоря Николаева была Калинаускас. Он родился 7 февраля 1945 года в Новгороде. Окончив Театральный институт имени Бориса Щукина, стал режиссером. На счету Николаева 68 спектаклей.

В 1981 году он попробовал свои силы в качестве актера. Тогда на экраны вышли сразу два фильма, в которых снялся Николаев, — "Свадьба" (по Антону Чехову) и "Сильное чувство" (по Ильфу и Петрову).

Многим Игорь Николаев запомнился как певец. Он выступал под псевдонимом Игорь Силин.