Опубликовано видео мощного взрыва на автозаправке в Дагестане

Видео мощного взрыва на автозаправочной станции в районе села Сулевкент в Дагестане появилось в сети. Сначала на кадрах появляется вырывающийся из заправки столб пламени, затем происходит взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой.

В районной администрации уточнили, что в 16:30 на газозаправочной станции во время дозаправки емкости произошло воспламенение, которое привело к взрыву газовоздушной смеси. В региональном МЧС уточнили: во время перекачки газа произошла разгерметизация газовоза. Угроза распространения огня на расположенный рядом частный жилой дом предотвращена, пожар локализован.

Жертв и пострадавших нет. Сотрудники и посетители успели покинуть территорию АЗС до начала пожара. Прокуратура Дагестана начала проверку, передает РИА Новости.