Волочкова публично приложила Наталью Ветлицкую: "Какая-то кошелка"

Анастасия Волочкова в новом интервью в очередной раз вспомнила о своих отношениях с Сулейманом Керимовым. Балерине до сих пор обидно, что одну из своих возлюбленных бизнесмен сделал звездой, а ей же напротив испортил карьеру.

Волочкова припомнила, как певица Наталья Ветлицкая жила с ее бывшем избранником. Экс-прима Большого театра на разу не назвала исполнительницу по имени, но ясно дала понять, о ком речь.

Сулейман оставил Наталью ради Анастасии, но балерина до сих пор вспоминает, как бизнесмен одаривал ее предшественницу. "Имея жену, до меня он жил с другой артисткой, которая согласилась оставить свое творчество, сесть на диване", — заявила пренебрежительно Волочкова в интервью Амирану Сардарову.

При этом звезда отметила, что Керимов хотел, чтобы и она оставила работу ради него, но Анастасия отказалась. "В жизнь Сулеймана я пришла уже состоявшейся балериной, а не просто девочкой", — похвасталась она.

По словам Волочковой, бизнесмен мог бы сделать рани нее что угодно, ведь когда "другая артистка" заскучала в отношениях с Керимовым, он сделал ее известной певицей.

"Приходит какая-то кошелка в жизнь олигарха. Секс, все хорошо, но ей скучно. Олигарх говорит: "У тебя будет диван Versace, будешь сидеть на диване". Она говорит: "Мне скучно! Я хочу быть певицей". Сулейман записывает ей песни, которые исполняет кто-то другой, снимает клипы..." — высказалась балерина.

Керимов был готов на многое и ради Анастасии. Он красиво ухаживал, дарил дорогие подарки. Волочкова называет бизнесмена любовью всей своей жизни. Но при этом Анастасия сама разорвала отношения, когда возлюбленный предложил ей стать второй женой, балерина хотела быть его единственной.

Артистка уверена, что когда она отказала бизнесмену, мужчина стал изощренно мстить. По словам Волочковой, это из-за Керимова ее убрали из Большого театра.