Зеленский легализовал учрежденные нацистами награды

Закон о так называемой национальной памяти украинского народа подписал Владимир Зеленский. Документ признает государственными награды, учрежденные в годы Великой Отечественной войны пособниками фашистов. Кроме того, закон предусматривает "очищение публичного пространства от символов российской и советской имперской политики".

Как сказано в документе, награды, учрежденные созданной в 1917 году Украинской народной республикой, а также созданным в 1944 году сотрудничавшим с фашистами Украинским главным освободительным советом, признаются государственными наградами Украины. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады в своем Telegram-канале.

Законом предписано очищение публичного пространства от символов российской и советской имперской политики. Также говорится о приведении мест памяти Второй мировой войны в соответствие с законами о "декоммунизации и деколонизации".