Неизлечимо больной муж Кудрявцевой появился на публике в одних трусах

Телеведущая и хоккеист Игорь Макаров живут в браке больше 10 лет. Многие считали, что это идеальный союз, но в конце июля Лера Кудрявцева, едва сдерживая рыдания, рассказала, что измотана нескончаемой борьбой с болезнью мужа.

Еще несколько лет назад ведущая призналась, что ее супруг-хоккеист страдает от зависимости к спиртному. Из вредной привычки пристрастие Макарова переросло в настоящую болезнь. Кудрявцева считает, что алкоголизм ее мужа неизлечим. После выхода из очередного рехаба, спортсмен не может продержаться и полугода. Лера боится, что следующий запой Игорь может не пережить.

Макаров был взбешен публичным признанием жены. В грубой форме он попросил ее не высказываться о подобном в соцсетях.

Однако теперь сам Игорь дал повод для сплетен о себе. Пока Лера Кудрявцева пропадает на работе, спортсмен усиленно делает вид, что никаких проблем с алкоголем у него нет. Макаров на своей странице в соцсети показал, что ходит в зал, опубликовав фото из раздевалки. Игорь, видимо, пытался продемонстрировать, что ведет здоровый образ жизни, но нарвался на критику.

Дело в том, что хоккеист появился в кадре в одних трусах. Народ обратил внимание не на пресс спортсмена, а на его нижнее белье. Макаров выбрал весьма сомнительного вида трусы — бесформенные и растянутые. Поклонники Кудрявцевой тут же пошутили, что Игорь остался без присмотра Леры, поэтому ходит непонятно в чем.