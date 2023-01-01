86 беспилотников сбиты над регионами России в ночь на 30 августа

Минувшей ночью над территорией России сбито 86 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 10 регионов и акватория Чёрного моря. С 21.00 мск 29 августа до 7.00 мск 30 августа средствами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотники противника в Крыму, Ростовской области, на Кубани, в Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тверской, Тульской и Курской областях.

В Краснодарском крае обломки дронов упали на территории промышленного предприятия, начался пожар, сообщил региональный оперштаб.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.