Минобороны рассказало о подвиге связиста Дениса Грехова

Младший лейтенант Владимир Ерахтин со своей штурмовой группой скрытно подобрался к позиции ВСУ и под прикрытием пулемётного огня атаковал вражеский опорник с тыла. В траншее Владимир лично уничтожил несколько боевиков, а блиндаж забросал гранатами. Группа Ерахтина выполнила задачу без потерь.

Гвардии рядовой Денис Грехов, несмотря на артобстрел и атаку дронов неприятеля, оперативно устранил повреждение линии связи командования мотострелковой части с миномётной батареей. Это позволило надёжно прикрыть наступающие подразделения, сообщает "ТВ Центр" .