Активные боевые действия идут на запорожском направлении спецоперации. Российские подразделения ведут штурм Степногорска. Как сообщают с передовой, противника выбили с северной окраины населённого пункта. Сейчас идёт расширение зоны боевого контроля.

Точные удары артиллерии прикрывают наступление российской пехоты в окрестностях Часов Яра. Метким залпом гаубицы Д-30 уничтожен полевой склад боеприпасов и опорный пункт радикалов.

А в зоне ответственности "Северной" группировки работают вертолёты Ми-28. Во время боевого вылета они поразили скопление живой силы националистов в лесополосе, сообщает "ТВ Центр".