Глава Минобороны заявил об увеличении плана набора на военную службу

План по набору на военную службу по контракту в России увеличен. Комплектование войск - ключевой вопрос для обеспечения наступательных действий в зоне специальной военной операции, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

Как сообщил Белоусов на заседании коллегии военного ведомства, работа на этом направлении идет успешно. Показатели плана комплектования в целом выполняются.

Министр отметил рост темпов продвижения российских войск в зоне СВО в этом году. Если на начало года ВС России ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время – 600-700. За этот год нанесено 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. За текущий год ВСУ потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц вооружений.