В Кремле раскрыли планы Путина во время визита в Китай

Владимир Путин начнет свой визит в Китай с Тяньцзина, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. О планах президента России рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Визит российского лидера в КНР пройдет с 31 августа по 3 сентября. По словам Ушакова, Путин примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. На полях саммита у президента запланированы трехсторонние переговоры лидеров России, Китая и Монголии. Путин проведет более 10 двусторонних встреч: с премьер-министром Индии, президентом Ирана, главой Сербии, лидерами Турции и Узбекистана. Прорабатывается возможность двусторонней встречи Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Затем президент России отправится в Пекин, на мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Запланированы переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Начнется встреча переговоры в расширенном составе, а продолжатся в формате "один плюс четыре". От российской стороны в них примут участие Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Завершив программу в Китае, Путин отправится во Владивосток, на Восточный экономический форум, передает РИА Новости.