Вскрылся наглый обман Елены Товстик: соперница Полины Дибровой утаила очень важные детали

В разводе Елены и Романа Товстиков всплыли новые детали. Обманутая жена пришла на шоу Малахова и на всю страну плакала, что ее муж обустраивает новое семейное гнездышко для Полины Дибровой. Якобы мужчина купил особняк за 141 миллион рублей и уже перевез туда двоих детей.

Елена уверяет, что Роман пытается переманить оставшихся наследников и настраивает детей против матери. При этом пока еще законной жене он дает деньги только на еду, а сама она не работает, ведь годами сидела дома, одна воспитывая детей. Многодетная мама рассказала, что не выходила из особняка месяцами, так как сама ведет весь быт.

Однако журналисты "Комсомольской правды" выяснили, что жизнь Елены Товстик сложно назвать скромной. За этот год женщина успела потратить на одежду, косметологов, визажистов и парикмахеров 14 миллионов рублей. Средства на роскошную жизнь ей давал муж.

При этом сама Елена не занимается домашней работой, она лишь руководит штатом прислуги. В подчинении у Товстик больше 10 человек, из них только нянь аж семь. Содержать особняк в порядке Елене помогают домработница, садовники и уборщики, а по поручениям ездят два водителя. Зарплату всем платит Роман.

Хоть Елена и рассказывает, что последние два года практически не выходила из дома и сидела в декрете, на ее же странице в соцсети можно найти доказательства путешествий. Полгода женщина отсутствовала в России, наслаждаясь отдыхом за границей.

Помимо этого обещанный Товстиком в качестве отступных жене миллиард действительно существует. Но это не наличные средства. Согласно условиям договора, в него входит: особняк на Рублевке, квартиры на Кипре и Турции, а также денежные средства. Дополнительно обсуждаются апартаменты в Италии и Дубае.