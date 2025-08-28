Трамп нанес удар украинскому искусству "карманной аннуляцией"

Президент США Дональд Трамп лишит иностранные государства американской финансовой помощи в размере 5 миллиардов долларов. Как сообщает газета The New York Post, американский лидер решил использовать редко применяемый маневр "карманной аннуляции".

Издание поясняет суть маневра, который не использовался в течение 48 лет. "Карманная аннуляция" или временное расторжение - это запрос, который подается в Конгресс так поздно в финансовом году, который заканчивается 30 сентября, что он вступает в силу независимо от того, одобрит ли его Конгресс. Трамп в четверг вечером уведомил Конгресс о своей просьбе отменить выделение средств.

Указанная сумма включает в себя 3,2 миллиарда долларов помощи в целях развития Агентства США по международному развитию (USAID), 322 миллиона долларов из Фонда демократии USAID-Госдепартамента, 521 миллион долларов взносов Госдепартамента в международные организации, 393 миллиона долларов взносов Госдепартамента на миротворческую деятельность и 445 миллионов долларов на миротворческую деятельность.

Среди статей финансовой помощи, попавших под сокращение, значатся и 1,5 миллиарда долларов помощи культуре Украины. Их планировалось направить на продвижение и рекламу искусства украинских художниц за рубежом. Ранее Трамп пообещал, что США больше не будут участвовать в финансировании Украины.