Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство так и не родивших детей Плисецкой и Щедрина

Родион Щедрин скончался 29 августа в одной из больниц Германии. Композитору было 92 года. Он на 10 лет пережил жену балерину Майю Плисецкую.

Народные артисты СССР прожили в браке 57 лет, но так и не решились завести детей. Поэтому общественность волнует вопрос, кому же достанется многомиллионное наследство пары.

После смерти Плисецкой и Щедрина остался дом в Тракайском районе недалеко от Вильнюса в Литве, стоимостью примерно в 250 тысяч долларов, и квартира в центре Мюнхена, в которой супруги жили с 2012 года.

Адвокат Андрей Алешкин рассказал, кто может претендовать на эту недвижимость. Скорей всего, все отойдет родным балерины — двоюродному брату Борису Мессереру и племяннице Анне Плисецкой.

"Если родственников первой линии нет, то, как правило, наследство может перейти второй и третьей линии. Безусловно, наследство может перейти родственникам Плисецкой, в том числе двоюродному брату. Но это если нет других более близких родственников", — сообщил юрист в беседе с "АиФ".

Отметим, что согласно последней воле супругов, их прах соединят и развесят над Россией. Могилы у Плисецкой и Щедрина не будет.