Локализован разлив нефти около Новороссийска

Угрозы распространения нефтяного разлива вблизи Новороссийска нет. Как сообщила пресс-служба Росприроднадзора, в море попало около 30 кубических метров нефти.

Нефть разлилась на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Причиной стал разрыв грузового шланга при погрузке на турецкий танкер. В результате аварии никто не пострадал.

Работа причального устройства приостановлена, срок его запуска не уточняется. На территории морского терминала ввели режим чрезвычайной ситуации. Разлив оперативно локализован. На место происшествия выехали специалисты ведомства, взяты пробы воды.